Sommatino. Torna il servizio di navetta gratuito per il cimitero nei giorni 1 e 2 novembre

SOMMATINO. “Vi comunichiamo con grande soddisfazione che dopo tanti anni ritorna il Servizio di Navetta gratuito per il Cimitero nei giorni 1 e 2 Novembre”.

Ad annunciarlo è stata l’Amministrazione Comunale. Il sindaco Salvatore Letizia ha comunicato che la sua amministrazione, in collaborazione con la Ditta Monaco TaxiBus, offrirà il servizio che sarà attivo martedì 1 Novembre pomeriggio e mercoledì 2 Novembre mattina “per consentire a tutti i Sommatinesi, a partire dai più fragili, di poter far visita ai propri cari come da tradizione”.