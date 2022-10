Sommatino. Approvato in Consiglio il riparto del fondo perequativo 2020/2021. Recuperato contributo di 400 mila euro

SOMMATINO. E’ stato approvato in consiglio comunale il riparto del Fondo Perequativo annualità 2020/2021. Come ha spiegato l’amministrazione comunale, nel 2021 le Attività Sommatinesi non avrebbero dovuto pagare né Imu né Tari, poiché era stato previsto un supporto ed un contributo da parte della Regione.

“Contributo – ha spiegato il sindaco Letizia – che stava per essere perso e restituito. Con grande soddisfazione e grazie alla collaborazione dell’Assessorato Regionale, che ringraziamo, siamo riusciti a recuperare i fondi e poterli finalmente assegnare alle nostre Attività Commerciali”.