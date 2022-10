Sicilia, Trapani: spaccio di droga, arrestato gambiano

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Marsala (Trapani) hanno arrestato un cittadino gambiano di 30 anni, regolare su territorio nazionale, da tempo residente a Marsala per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma di Marsala, col supporto del Nucleo Cinofili di Palermo e del XII Reggimento Sicilia, hanno perquisito l’abitazione dove risulta domiciliato lo straniero, insospettiti da dubbi movimenti di persone che in pochi minuti entravano e riuscivano dall’appartamento.

All’esito del servizio è stato trovato in possesso di 74 grammi di marijuana e 45 grammi di hashish, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, tutto sottoposto a sequestro. L’uomo è stato tratto in arresto e, al termine delle formalità di rito e dell’udienza di convalida, posto in libertà.