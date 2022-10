Sicilia, presentata candidatura Enna a Capitale italiana della Cultura

“Il mito nel cuore” è il claim con il quale Enna si è candidata a Capitale italiana della Cultura 2025 per il quale ha presentato un progetto che è anzitutto una visione di sviluppo condivisa con imprese e associazioni locali e con numerosi altri Comuni del centro Sicilia.

Un videomapping proiettato sulla facciata del Teatro Garibaldi, un tempo casa comunale, è la sintesi di un progetto ambizioso che si avvia a un primo rush finale. Il 17 novembre il primo verdetto della commissione – composta da esperti del mondo della cultura, delle arti e del turismo – che decreterà le 10 finaliste tra le 15 candidate.

Mercoledì sera i cittadini di Enna si sono ritrovati al Teatro Garibaldi per un momento di aggregazione e condivisione voluto dal sindaco Maurizio Dipietro e dalla sua giunta per presentare agli ennesi, protagonisti attivi che hanno contribuito con idee e proposte alla realizzazione della candidatura, i dettagli della proposta presentata al Ministero della Cultura.

«Enna ha una tradizione culturale antichissima e sono fermamente convinto che lo sviluppo sociale ed economico della nostra città debba partire dalla cultura, intesa come forza di cambiamento ed ispirazione per uno sviluppo più consapevole, sostenibile ed aperto a tutti – ha detto il primo cittadino -. La candidatura a Capitale italiana della Cultura 2025 è un sogno nato, proprio su questo palco, nel 2015, anno del mio primo incarico di sindaco. In questi anni abbiamo lavorato sodo per diventare una città della cultura ora siamo pronti per affrontare una partita importante, e qualunque sia il risultato, dobbiamo impegnarci tutti e al meglio per giocarla fino in fondo».

Ideato dal grafico Sandro Libertino, il logo della candidatura di Enna a Capitale italiana della Cultura 2025 mostra le tessere di un mosaico che danno corpo ad un triscele, antico simbolo dell’Isola, con il cuore dorato come il grano e circondato da una greca di onde e spighe.