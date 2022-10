Sicilia, aggredisce convivente: arrestato fidanzato violento

Un 27enne è stato arrestato dalla Polizia a Pachino, nel Siracusano, con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della convivente. A chiedere aiuto chiamando il commissariato è stata la donna, di 25 anni, che ha riportato ferite giudicate guaribili con pochi giorni di prognosi. Gli agenti hanno scoperto che l’aggressione non era un episodio isolato: il 27enne, infatti, non era nuovo a violenze nei confronti della donna, mai denunciato dalla vittima. Per lui sono così scattate le manette.