Sicilia, 6 aziende siciliane presenti alla Fiera delle Costruzioni SAIE

Saranno 6 le aziende siciliane presenti a SAIE, La Fiera delle Costruzioni – Progettazione, edilizia, impianti, che si terrà tra pochi giorni, dal 19 al 22 ottobre, a BolognaFiere.

L’appuntamento più importante dell’anno per una filiera, quella dell’edilizia e dell’impiantistica, che sta dando un contributo essenziale all’economia del paese e che continua a crescere. Per il settore, la quattro giorni bolognese sarà l’occasione ideale per presentare e conoscere le soluzioni più innovative, incontrare le migliori realtà del panorama italiano e approfondire i temi caldi del mondo delle costruzioni: dagli incentivi, tra tutti il Superbonus 110%, al PNRR e tanto altro.

Delle 6 imprese siciliane in esposizione a SAIE, 2 hanno sede nella provincia di Palermo, 2 in quella di Catania, 1 in quella di Trapani, 1 in quella di Messina.

Si tratta di CENTRO SISTEMI INNOVATIVI SRL, DARIO FLACCOVIO EDITORE SRL, GRAFILL SRL, PUNTANET SRL, SICILFERRO TORRENOVESE SRL e STS SRL – SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO.

A dimostrare il valore della fiera sono i suoi numeri, anche quest’anno ottimi. Già confermata la presenza di 430 aziende e di ben 48 associazioni partner. Saranno, inoltre, 22 le iniziative speciali e 127 i convegni previsti, in un percorso articolato in quattro saloni tematici – Progettazione e Digitalizzazione; Edilizia; Impianti; Servizi e media.