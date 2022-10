Serradifalco. L’amministrazione comunale punta su lavori per efficientamento energetico del Teatro “De Curtis”

SERRADIFALCO. Il contributo 2022 di 70 mila euro concesso da parte del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno di 70 mila euro sarà utilizzato dal Comune per i lavori di efficientamento energetico del teatro comunale “Antonio De Curtis”.

Il Comune, tramite il responsabile dell’area Po 4, arch. Matteo Lamberti, ha messo a punto il progetto esecutivo che prevede interventi destinati a migliorare l’efficienza energetica all’interno del teatro con risparmi energetici importanti per la struttura. In particolare, tali interventi riguarderanno la parziale sostituzione dell’impianto di climatizzazione per climatizzazione invernale ed estiva, ma anche la realizzazione di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo, poi ancora la sostituzione dei corpi illuminati esistenti con lampade a tecnologia Led.

Il tutto per una spesa complessiva di 59.622,70 euro oltre Iva al 10%. L’amministrazione comunale, dovendo procedere all’affidamento in tempi brevi, ha deciso di procedere all’affidamento diretto dei lavori mediante valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da tre operatori economici aderenti al bando denominato “bando lavori – Impianti Tecnologici” tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.), effettuando una “Richiesta di RDO” per l’affidamento dei lavori invitando attraverso la piattaforma telematica Me.Pa. tre operatori economici in possesso dei requisiti necessari per effettuare tali lavori. Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo rispetto all’importo a base d’asta.