Serie D. Con la Polisportiva Santa Maria Cilento la Sancataldese cerca la prima vittoria in campionato al “Valentino Mazzola”

E’ una Sancataldese che, nonostante la severità dell’impegno che domenica l’attende contro la Polisportiva Santa Maria Cilento, vuol sfatare il tabù “Valentino Mazzola” e conquistare la sua prima vittoria tra le mura amiche e risalire la china in classifica. Un compito non facile, quello che attende la squadra di Pietro Infantino. I verdeamaranto, tuttavia, ci credono e si sono allenati al massimo per farsi trovare pronti in vista di questa nuova sfida di campionato.

Ci crede anche la società che, nelle ultime ore, ha perfezionato l’ennesimo innesto con l’arrivo di un esperto centrocampista. Si tratta di Sante Giacinti, classe ’93 natio di Nocera Inferiore. Giacinti è un centrocampista che vanta trascorsi in piazza importanti come Salernitana, Frosinone, Nocerina, Mantova e Chieri. Tanta serie D ma anche due anni importanti in C2 con Vigor Lamezia e Arzanese. Insomma, un innesto di qualità per dare spinta e nuova verve al centrocampo della Sancataldese. Il neo acquisto è stato inserito nella lista dei convocati per la gara con la Santa Maria Cilento.

Il confronto prenderà il via alle 15. Il prezzo dei biglietti d’ingresso è di 15 euro per la gradinata centrale, 12 euro per la gradinata (Tariffa Young** & Donna €6) , 8 euro per la curva, 12 euro per gli ospiti. I Prezzi in Prevendita invece sono 12 euro per la gradinata centrale, 10 euro gradinata (Tariffa Young** & Donna €6), Curva 6 euro, ospiti 10 euro. Ragazzi Gratis fino a 12 anni .

La società ricorda che la prevendita chiude domenica alle 11 e che le prevenite sono attive presso Tabaccheria MENNA in Corso Vittorio Emanuele n. 98 e Tabaccheria Cammarata in Corso Vittorio Emanuele n. 13. Infine, i biglietti possono essere acquistati anche tramite il portale on line al link: https://www.postoriservato.it/…/acquista-biglietti.