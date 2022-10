Santa Caterina. Ecco gli orari di ingresso al cimitero per la commemorazione dei defunti

SANTA CATERINA. Il sindaco Giuseppe Ippolito ha reso noto che dal 29 ottobre al 3 novembre, in corrispondenza con la commemorazione dei defunti, verranno sospese le attività edilizie all’interno del cimitero comunale e l’accesso in auto sarà consentito esclusivamente ai titolari di permesso speciale per l’ingresso (art.40 del regolamento cimiteriale).

Gli orari di ingresso nel cimitero comunale saranno per sabato 29 alle 7 alle 18, domenica 30 alle 9 alle 17, lunedì 31, martedì 1 novembre e mercoledì 2 novembre dalle 7 alle 17.