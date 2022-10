San Cataldo. Rinnovate le cariche del Meetup 5 Stelle

SAN CATALDO. Come da regolamento, l’assemblea del Meetup “San Cataldo 5 Stelle” – MoVimento 5 Stelle, ha provveduto a rinnovare le cariche funzionali interne con votazione palese; tali cariche sono funzionali alla gestione delle attività del gruppo. Nel corso dell’assemblea, sono stati eletti:

– Pietro Domenico Fascianella che continuerà a ricoprire il ruolo di “Garante”, con il compito di organizzare il lavoro interno e le riunioni;

– Gaia Favata scelta come “Segretaria”, sarà lei a redigere i verbali delle assemblee.

– Giovanna Capizzi riconfermatole il compito di “Responsabile web”, a lei compete la gestione del sito e della pagina Facebook del Meetup;

– Rosaria Mangione e Maria Rosaria Intorre, le quali seguiteranno nel compito di coordinare e coadiuvare i gruppi di lavoro che trattano i diversi temi.

Il Meetup San Cataldo 5 Stelle è composto da cittadini che mettono a disposizione liberamente le loro competenze per il bene della cittadinanza; pertanto, invitiamo i concittadini a essere partecipi alle nostre riunioni settimanali. Mercoledì 12 ottobre saranno 10 anni che il meetup San Cataldo 5 stelle è attivo sul territorio. “Tante battaglie abbiamo portato avanti e tante ancora ne porteremo – è stato affermato in una nota – i nostri portavoce, oltre ad essere presenti nelle istituzioni, sono sempre a contatto con la cittadinanza. Gli stessi ringraziano la cittadinanza per le numerose comunicazioni o segnalazioni sul territorio che necessitano un intervento”.