San Cataldo. E’ possibile presentare istanza per inclusione negli albi di presidenti e scrutatori di seggio elettorale

SAN CATALDO. E’ possibile, per quanti fossero interessati, presentare presso il Comune, ai fini dell’aggiornamento dell’albo dei Presidenti e Scrutatori di Seggio elettorale, la domanda per l’inclusione nell’albo unico delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale.

In questo caso, la scadenza di un’eventuale istanza è fissata al 30 novembre. Invece per l’iscrizione all’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale la scadenza è prevista per il prossimo 31 ottobre. I modelli di domanda possono essere ritirati presso l’ufficio elettorale del Comune.