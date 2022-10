San Cataldo. Al via le richieste per contributo Una Tantum Tari. Istanze da presentare entro il 4 novembre

SAN CATALDO. Al via le richieste per il contributo una tantum Tari. Le domande per il contributo “una tantum” Tari – Tassa sui rifiuti, dovranno essere presentate entro il 4 novembre.

La misura è rivolta a cittadini e nuclei familiari residenti a San Cataldo e sarà concesso nei limiti del tributo dovuto dal richiedente e comunque fino a concorrenza delle risorse disponibili, entro il limite massimo del 50% del tributo dovuto per l’anno 2022. In riferimento alla condizione economica dell’istante verrà assegnato un punteggio: “Più alto sarà il punteggio, maggiore sarà il contributo riconosciuto”.

Il modulo della domanda potrà essere scaricato dal sito internet del Comune di San Cataldo all’indirizzo web www.comune.san-cataldo.cl.ite presentato con le seguenti modalità:

invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.san-cataldo.cl.it

consegna a mano al protocollo dell’ente presso la sede comunale.

Chi non potrà scaricare la modulistica, potrà recarsi presso l’ufficio delle Politiche Sociali del comune e compilare la domanda. Le domande devono essere compilate unicamente sul modulo predisposto dal Comune, indirizzate al Settore III – Politiche Sociali. Alla domanda, in relazione alla specifica situazione del nucleo familiare del dichiarante devono essere allegati: ISEE corrente o ordinario, copia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità, Certificazione Disabilità grave -Art. 3 comma 3, Legge n. 104/92. La domanda deve essere compilata e sottoscritta, a pena di esclusione, dal soggetto che risulta intestatario dell’utenza Tari. E’ possibile scaricare il modello di domanda su https://www.comune.san-cataldo.cl.it/…/avviso-pubblico…/