San Cataldo. Ad “Incontriamoci in Biblioteca” protagonista la cultura a 360 gradi

SAN CATALDO. Grande la soddisfazione dei partecipanti al mensile gruppo di lettura ” Incontriamoci in biblioteca ” a San Cataldo. All’insegna del motto” Dopo ne sapremo più di prima ” ha arricchito la serata il cantante Davide Martorana, il quale ha proposto un proprio inedito e brani di Dalla, Sinatra, Battisti e Tenco.

La pittrice Patrizia Miccichè ha presentato tutta una serie di opere, anche quelle in formato mignon, eseguite con l’innovativa tecnica del fluid acrylic pouring e del putt paint, una pittura ottenuta con il versamento di liquidi sulla tela, poi elaborato con tirature, soffi, emersione di colori con uso di cortisone, realizzando il massimo della libertà artistica dell’autrice.

Lo scrittore Gero Di Francesco, interloquendo con Sonia Zaccaria, ha parlato della sua ultima opera, ” L’ombra del principe, il ministro, il fiduciario fascista, che ha riportando alla memoria quanto accaduto nel territorio di Caltanissetta dall’inizio del ‘900 al consolidamento del fascismo.

Condotti da Maria Concetta Naro (nella foto) e da Gianfranco Cammarata si sono susseguiti tutta una serie di interventi: Liliana Minolfi ha declamato una sua attualissima poesia sulle donne iraniane in rivolta, Bambi Santagati ha letto più poesie del poeta siciliano Ibn Handis, Elisa Guttadauria ha discusso di una Elettra non ancora vendicativa, perché alla ricerca del padre scomparso , Luigi Bartolomeo ha declamato A’ livella di Totò, Luigi Saporito ha discusso dell’Anima junghiana, Salvina Palermo dell’evoluzione del costume di vita femminile, Maria Concetta Naro una sua poesia su A’ fera ranni di San Cataldo. Il prossimo incontro è previsto per il 16 novembre.