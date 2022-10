Roma, 18enne investito e ucciso sul marciapiede. Conducente positiva ai test di alcol e droga: arrestata

A Roma un ragazzo di 18 anni, Francesco Valdiserri, è morto dopo essere stato travolto nella notte da un’auto in via Cristoforo Colombo, all’altezza di via Giustiniano Imperatore.

La vettura è uscita fuori strada andando a colpire la segnaletica stradale e poi ha investito il 18enne che si trovava sul marciapiede. La 23enne alla guida del veicolo è stata arrestata e si trova ai domiciliari. Sottoposta agli esami tossicologici e alcolemici, è risultata positiva. La giovane, dopo l’incidente, si è fermata a prestare aiuto. Per lei l’accusa è di omicidio stradale. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale e il personale sanitario del 118.

A bordo dell’auto anche un 21enne che ha riportato lievi ferite – La ragazza, dopo il tragico impatto, è stata trasportata all’ospedale Sant’Eugenio per alcune ferite e lì sottoposta agli esami di rito. Le forze dell’ordine hanno proceduto all’arresto della giovane e anche al sequestro dell’auto, a bordo della quale – al momento dell’incidente – si trovava anche un passeggero di 21 anni che ha riportato lievi ferite. Ulteriori accertamenti sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Vittima figlio di due giornalisti – Il giovane travolto che ha perso la vita nell’incidente stradale è il figlio di due giornalisti del Corriere della Sera, Paola Di Caro e Luca Valdiserri. In un commovente post sui social la madre, Paola Di Caro, racconta della tragedia. “Il mio 18enne meraviglioso non c’è più. Il mio bambino che aveva cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla”, scrive Di Caro.

Il cordoglio della Meloni e del mondo della politica – Da Giorgia Meloni a Matteo Salvini, da Carlo Calenda a Guido Crosetto, che ha rilanciato il messaggio della leader di Fratelli d’Italia. Il mondo della politica ma anche colleghi e amici si stringono a Paola Di Caro, la giornalista del Corriere della Sera colpita dal gravissimo lutto. Giorgia Meloni, premier in pectore, ha espresso il suo cordoglio. “Cammineremo con te, perché tu non sia sola mentre attraversi l’inferno”, ha twittato.

“Da papà, un abbraccio immenso e una preghiera”, ha commentato su Twitter Salvini. “Con Francesco, con te, con voi. Sempre”, scrive su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta. “Impensabile dolore. Ti siamo vicini. Un grandissimo abbraccio”, sono invece le parole di Calenda. “Un abbraccio fortissimo. Qualsiasi parola è inutile. Credo non possa esistere dolore più grande”, così Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia. “Sono senza parole, Paola. Rispetto per il tuo dolore immenso”, ha twittato Francesco Lollobrigida. “Oltre ogni dolore immaginabile. Ti abbraccio con tutta la forza che ho”, il cordoglio di Annamaria Bernini di Forza Italia.

“Cara Paola non ci sono parole davanti a una tragedia così ingiusta ed enorme. L’affetto di tanti non cancella lo strazio. Ma anche il mio c’è ed è grande”, è il commento di Maurizio Gasparri. “Il mio, il nostro abbraccio. Ti stringiamo forte”, ha scritto Simona Malpezzi del Pd. “Ti abbraccio, forte”, ha twittato anche l’ex leader di centrosinistra Walter Veltroni.

Il pm di Roma indaga per omicidio stradale – La procura di Roma ha avviato un fascicolo di indagine per omicidio stradale in relazione alla morte del giovane. In base a quanto si apprende, il pm di turno Erminio Amelio affiderà l’incarico per eseguire l’autopsia.