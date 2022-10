Protocollo d’intesa tra Aics Agrigento e Libera Università rurale dei Saperi e dei Sapori. Promozione e salvaguardia delle tradizioni e prodotti identitari dei territori.

Proficuo incontro tra il Presidente Provinciale dell’AiCS di Agrigento, Padre Giuseppe Petix e il Direttore della Libera Università Rurale dei Saperi e dei Sapori Onlus, Dott. Nino Sutera. Nei prossimi giorni verrà siglato un Protocollo d’Intesa tra l’Ente AICS e l’organizzazione culturale presieduta dal Dott. Sutera. Il protocollo prevederà una collaborazione atta a creare una rete con i Comuni sia della Provincia di Agrigento sia con alcuni Comuni della Provincia di Caltanissetta (racchiusi nel area del Vallone) un percorso comune volto alla promozione e salvaguardia delle nostre tradizioni e ai prodotti identitari dei territori. «La denominazione comunale (De.Co.) “Borghi Genius Loci” è un atto politico, nelle prerogative dei Sindaci lungimiranti, che affermano il loro primato nei territori, che presuppone una conoscenza del passato, un’analisi del presente ed una progettualità riferita al futuro, il tutto nell’ottica del turismo enogastronomico, che se ben congegnato e gestito, costituisce una vera e grande opportunità per lo sviluppo dell’economia locale, specie per le piccole comunità rurali, che nei rispettivi prodotti alimentari e piatti tipici hanno un formidabile punto di forza attrattiva nei confronti del visitatore. Il valore del prodotto identitario, ed è il caso dei prodotti De.Co. sta nella storia o nella leggenda narrante della tradizione identitaria, diversamente si tratta solo un mero prodotto commerciale, (tipico) ottimo, ma senza ne anima, ne storia, senza Genius Loci. Illuminante, al riguardo, la definizione che Luigi Veronelli ideologo delle De.Co. ha dato del “genius loci”: esso è da intendere come “l’intimo ed imprescindibile legame fra uomo, ambiente, clima e cultura produttiva”. Venti anni fa, non potevamo individuare un termine migliore per definire il percorso Borghi GeniusLoci De.Co. ha affermato Nino Sutera. “Sono soddisfatto di collaborare con la Presidenza Provinciale dell’AICS di Agrigento e promuovere attraverso i Borghi Genius Loci, il nostro territorio. Incontrerò, insieme al Presidente Petix, tutti quei amministratori lungimiranti che crederanno in questa attrattiva che spinge anche l’imprenditoria locale ha concluso Nino Sutera. Anche Padre Petix, soddisfatto dell’incontro, ha dichiarato: “Nella nostra Presidenza Provinciale dell’Ente esiste un Dipartimento Provinciale del Turismo e uno dei suoi settori si occupa dell’enogastronomia, come uno dei tanti propulsori dell’economia turistica locale. Unire il percorso dei Borghi GeniusLoci De.Co. con alcuni dei nostri affiliati collettivi come ad esempio l’Associazione “Disciples d’Auguste Escoffier” formata da tanti chef e capitanata dallo chef stellato Giovanni Montemaggiore. Diviene fondamentale, in un ottica di Reti Associative Progettuali, formata dai privati, coloro che coltivano con amore le materie prime, prodotti di qualità del nostro territorio, con le Amministrazioni Comunali oltre che con le associazioni turistiche e del Terzo Settore. Continua ancora Padre Petix “Per dare ulteriore forza a questo accordo, coinvolgeremo alcuni organismi amici dell’AICS come i Borghi AICS e il CIM Conferenza degli Italiani nel Mondo consci che i partenariati per la promozione dei nostri prodotti identitari, nonché partecipazioni a bandi, è una azione dovuta al territorio e agli imprenditori siciliani”.