Post elezioni, Aiello (Lega): “Tracollo provinciale, necessario cambio di passo”

“Archiviata la fase del voto e relativa analisi, che localmente spero avvenga al più presto, occorre aprire in Provincia di Caltanissetta una nuova fase facendo tesoro degli errori compiuti” – lo dichiara il Capogruppo della Lega a Palazzo del Carmine, Oscar Aiello, che aggiunge:

“Nonostante nel nisseno i risultati della Lega siano stati negativi, ultimi nella coalizione e peggiori in Sicilia (e di ciò in quota parte mi assumo la responsabilità), voglio comunque essere positivo e propositivo. A mio avviso – continua Aiello – il partito deve cambiare localmente rotta, ritornando tra la gente e riappropriandosi del rapporto con il territorio come faceva in precedenza. Dopo il tracollo provinciale – suggerisce Oscar Aiello – occorre aprire al civismo e all’associazionismo, coinvolgendo donne, uomini e giovani di buona volontà. Dobbiamo considerare e motivare iscritti, militanti e simpatizzanti piuttosto che abbandonarli alle lusinghe di altri partiti.

A tal fine con il Gruppo consiliare che presiedo mi farò promotore di nuove iniziative. Voglio guardare avanti con positività – conclude il Capogruppo Aiello – mi metterò pertanto al servizio del partito, creando momenti di dibattito e confronto, coinvolgendo la base e chi vuole avvicinarsi alla politica”.