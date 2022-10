Mussomeli, altre due opere d’arte nella Piazza del Popolo. Phil Kay: “L’arte è verità, l’arte è quello che è dentro l’anima”

Mussomeli . Altri ornamenti aggiuntivi collocati, in questi giorni nella piazza del Popolo di Mussomeli, realizzati dall’artista Phil Kay e sistemati nella parte centrale assieme alle tante giare di fiori; due opere scolpite in pietra. Da sottolineare che questi suoi due recenti lavori artistici, che evidenziano la valorizzazione del territorio con “La Madrice arroccata e le case del paese attorno” e il “Il Castello sulla roccia e le case del paese attorno”, gli sono stati commissionati dal compianto concittadino Elio Di Salvo che non ha avuto il piacere di vederli collocati, assieme, appunto, alle precedenti numerose giare- vasi di fiori, arricchendo così il prezioso addobbo di “lu chianu di San Giuvanni”, di cui Elio era fortemente innamorato. Insomma, le sue opere sono un colpo d’occhio. Da dire che il nostro concittadino Phil Kay , fin dalla tenera età ha lavorato in una cava di pietra di proprietà paterna nella quale, giorno dopo giorno, ha sviluppato una forma di innamoramento e un interesse creativo verso quei sassi che venivano fuori, e con cui, nella sua fantasia, parlava. Egli, nel 1985, è approdato alla scultura da autodidatta, manifestando con i suoi

manufatti i primi tratti di artista che dà spazio alla sua riconosciuta creatività. Un vero artista che dà l’anima alle sue molteplici opere d’arte. Ha trascorso un periodo della sua vita in Inghilterra dove ha raccolto notevoli riconoscimenti per i suoi mosaici. Nel 1998 ha fatto parlare di se con la scultura, di stampo provocatorio, “l’intruso”. La sua tecnica scultoria immediata, impulsiva, fuori dagli schemi, lo portano a sperimentare innovazioni sull’uso dei materiali da utilizzare: dalle fibre di cemento alle reti, dagli ancoraggi più svariati agli scarti riciclabili. Nel 2017, a sorpresa, con la sua prima mostra personale di pittura “I colori di Phil Kay”, si fa conoscere anche come pittore, con risultati apprezzabili.

“L’arte è verità,- ci ha detto l’artista, l’arte è quello che è dentro l’anima”: E alla domanda “perché dall’Inghilterra e ritornato a Mussomeli”, ha risposto: “Preferisco questo pane duro a Mussomeli, perché ci sono attaccato”. https://youtu.be/djKj3e6R5Po