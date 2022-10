L’ambasciatore generale della Liberia in visita a Santa Caterina stipula convenzione universitaria e incontra sindaco

SANTA CATERINA. L’ambasciatore generale della Liberia per l’Italia, dott. Riccardo Milici è stato in visita a Santa Caterina. Qui, con il dott. Michele Tramontana, dal 2019 è general consulting della segreteria particolare dell’ambasciatore generale della Liberia per l’Italia, ha ratificato la convenzione tra la stessa ambasciata e Unitelematica Leonardo da Vinci – Svizzera.

La stipula è avvenuta presso l’Ufficio Segreteria e Orientamento Studenti del distaccamento di Santa Caterina di cui è direttore lo stesso Michele Tramontana. Una convenzione che ha rappresentato un momento significativo nel corso del quale è stato evidenziato il valore internazionale di una convenzione tra Liberia, Italia e Svizzera che potrà essere un’opportunità per tanti giovani.

L’ambasciatore della Liberia per l’Italia è stato poi ricevuto al palazzo comunale dal sindaco Giuseppe Ippolito. Nell’occasione s’è parlato delle varie possibilità di progettualità tra il Comune di Santa Caterina e la Liberia in un’ottica di collaborazione e sinergia. Il primo cittadino, a nome della comunità caterinese, s’è detto onorato della visita dell’ambasciatore che, a sua volta, lo ha ringraziato dell’accoglienza ricevuta.

L’ambasciatore è stato ricevuto anche dal dirigente scolastico Claudia Amico con la quale s’è parlato di progetti di possibili scambi interculturali in una prospettiva di crescita comune. Infine, è stato accolto nella Chiesa Madre dell’Immacolata Concezione da parte dell’arciprete don Rosario Castiglione con il quale ha confermato il legame di solidarietà che in passato s’è avuto tra la comunità di Santa Caterina e la Liberia ribadendo l’intenzione, per il futuro, di una nuova visita a Santa Caterina.