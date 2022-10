Gimbe: copertura vaccinale anti Covid per la fascia 5-11 anni è ferma al 38,5%

imbe, copertura vaccinale fascia 5-11 anni al 38,5% Forti differenze Regioni, dal 21% PA Bolzano al 53,9% Puglia (ANSA) – ROMA, 02 OTT – Al 28 settembre sono 6,81 milioni gli italiani di eta’ superiore a 5 anni che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino anti-Covid. In particolare, nella fascia 5-11 anni, sempre al 28 settembre, sono state somministrate 2.601.475 dosi: 1.406.106 hanno ricevuto almeno 1 dose di vaccino (di cui 1.285.895 hanno completato il ciclo vaccinale), con un tasso di copertura nazionale al 38,5%. Il dato e’ contenuto nell’ultimo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, riferito alla settimana 21-27 settembre. Rispetto alla copertura per le vaccinazioni pediatriche nella fascia 5-11 anni, la Fondazione Gimbe rileva inoltre “nette differenze regionali”: si va infatti dal 21,1% di copertura registrato nella Provincia Autonoma di Bolzano al 53,9% della Puglia. (