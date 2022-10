“G.B. Hodierna Mussomeli”: Flashmob di solidarietà per sostenere le donne iraniane.

L’I.I.S. “G.B. Hodierna” non rimane indifferente ed ha voluto esprimere la solidarietà alle donne iraniane in seguito alla morte di Jina Mahsa Amini, la ventiduenne curda morta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale perché non portava il velo in modo corretto. Questo ultimo atto è stata la scintilla che ha acceso la rivolta delle donne iraniane, supportate anche dagli uomini, per l’affermazione dei più elementari diritti umani. La protesta si sta estendendo ogni giorno di più nelle piazze, nelle strade, nelle università e tra la gente comune in tante parti del mondo per supportare il desiderio di libertà e di pari opportunità delle donne iraniane. Sono tanti i gesti di solidarietà e l’I.I.S. G.B. Hodierna, venerdì scorso, ha dato il proprio contributo mediante un flashmob. Sulle note della canzone “La mia voce…” alcune alunne hanno eseguito dei movimenti ed alla fine della canzone gli alunni hanno lasciato cadere le pashmine a terra e gli alunni ai piani le hanno lasciato cadere dalle finestre tutti simultaneamente al grido “DONNA, VITA E LIBERTA’ “