Delia, lavori all’Anfiteatro. Bancheri: “riqualifichiamo l’area per i giovani”

Sono iniziati a Delia i lavori di riqualificazione dell’Anfiteatro commissionati dall’Amministrazione Comunale.

Uno spazio verde, frequentato da diversi giovani, che necessita di un restyling atto a renderlo maggiormente decoroso e fruibile.

“Questi interventi programmati e concordati con gli Uffici competenti – ha spiegato il sindaco Gianfilippo Bancheri – serviranno a rimuovere parti pericolanti o fatiscenti, palme ormai morte a causa del punteruolo rosso, vialetti distrutti dal tempo o dall’inciviltà di qualche frequentatore.

Saranno altresì collocati diversi cestini per i rifiuti in modo da ridurre il malcostume dell’abbandono indiscriminato.

Successivamente si provvederà a illuminare detto spazio, anche e soprattutto per motivi di sicurezza pubblica, e saranno altresì coinvolti gli artisti locali per abbellirlo e decorarlo.

Da diversi anni attenzioniamo, riqualifichiamo e rendiamo sempre più vivibili alcuni spazi dimenticati o oggetto di incuria: basti pensare al campetto di tennis, al parco robinson, ai vari cortili di via arciprete riccobene, al cortile di via pagliarello, al casotto della pesa pubblica, al bastione di viale luigi la verde, alla chiesetta della Pietra e alla ringhiera circostante e tanto altro ancora – ha concluso il Sindaco – Non ci fermiamo sicuramente e per questo motivo stiamo programmando con l’Ufficio tecnico tutta una serie di interventi, alcuni con fondi propri ed altri tramite finanziamenti esterni, che vanno nella direzione di ammodernare e riqualificare spazi pubblici”.