Caltanissetta. Visite gratuite e test diagnostici su scompenso cardiaco al Camper ambulatorio dell’AISC

CALTANISSETTA. Ha fatto tappa anche a Caltanissetta in piazza Falcone Borsellino il camper-ambulatorio dell’AISC (Associazione Italiana Scompensati Cardiaci). Iniziativa che, visti gli ottimi risultati raggiunti in passato, è stata riproposta in città anche quest’anno in collaborazione con Cuore Chiaro Onlus e con il patrocinio dell’Ordine dei Medici e Chirurghi e Odontoiatri di Caltanissetta.

Ieri dalle ore 9.00 alle ore 13.00 sono state effettuate, grazie alla presenza dell’ambulatorio mobile, visite gratuite e allo stesso tempo i cittadini hanno ricevuto informazioni sullo scompenso cardiaco per una giornata dedicata alla prevenzione. Ad accogliere gli interessati c’erano i medici Salvatore Virzì e il responsabile e presidente dell’associazione Cuore Chiaro Onlus Luigi Scarnato, insieme alle assistenti Leandra Scarnato e Roberta Cammarata.

L’obiettivo era quello di parlare di diagnosi e prevenzione dello scompenso cardiaco tra visite gratuite e test diagnostici cardiologici, è stato anche effettuato il controllo del colesterolo e della glicemia.

“Un’iniziativa lodevole che permette di raggiungere un gran numero di persone invitandole a fare prevenzione”, dichiara Giovanni D’Ippolito Presidente dell’Ordine dei Medici e Chirurghi e Odontoiatri di Caltanissetta. “Troppo spesso si sottovaluta l’importanza della diagnosi precoce – prosegue – sottoporsi ad adeguati controlli consente al medico di intervenire in tempo e migliorare le condizioni di vita del paziente”.

Positivo il bilancio per il cardiologo Luigi Scarnato che spera che iniziative del genere si possano riproporre anche in futuro a Caltanissetta dato il grande interesse registrato tra i cittadini che si sono avvicinati al banchetto allestito davanti al camper dell’AISC per ricevere il materiale informativo. “L’afflusso è stato notevolissimo – infatti racconta – da 14 prenotati siamo riusciti ad incontrare 31 pazienti”.