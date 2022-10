Caltanissetta. Visita guidata di studenti del “Mottura” alla alla “Sughereta” di Niscemi

NISCEMI. Visita guidata alla riserva naturale orientata “Sughereta” di Niscemi per gli studenti della classe prima H del liceo Tred dell’istituto di istruzione superiore “Sebastiano Mottura” di Caltanissetta, primo liceo quadriennale ad indirizzo transizione ecologica e digitale del capoluogo nisseno. L’attività didattica esterna rientrava nella learning week prevista dal percorso Tred che ha preso il via quest’anno con la formazione della prima classe.

Gli alunni sono stati accompagnati dai docenti Daniela Salamanca e Orazio Palermo, primo collaboratore del dirigente scolastico Laura Zurli. La delegazione è stata guidata dall’ispettore Benedetto Lupo del Corpo forestale della Regione Siciliana. L’ispettore Lupo ha descritto agli alunni le piante autoctone con un focus approfondito sugli alberi da sughero più anziani tra i quali ve n’è uno che vanta quasi 500 anni di vita. Durante la giornata gli studenti hanno scoperto come si stima l’età di un albero e come si estrae da esso il sughero.

La visita alla sughereta di Niscemi è stata un’occasione proficua per aprire un dibattito sull’importanza del rispetto dell’ambiente, della flora e delle specie animali che vivono in tale contesto per preservare la naturale bellezza della riserva. La sughereta di Niscemi ha una storia secolare intimamente legata a quella delle popolazioni che abitano il territorio circostante. In epoca recente – nel 1991 – è stata inserita dalla Regione Siciliana nel Piano delle riserve naturali e nel 1997 è stata decretata l’istituzione della Riserva Naturale Orientata quale punto di arrivo di un’accresciuta coscienza ambientale con l’obiettivo di proteggere l’area dalle attività di sfruttamento da parte dell’uomo. L’IISS Mottura ringrazia per l’occasione il capo dell’Ispettorato ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta, Salvatore Bonsangue, per la concessione e la riuscita della visita molto apprezzata dagli studenti.

“Questa visita di istruzione è la prima di una serie di esperienze a cui gli studenti del liceo Tred parteciperanno – spiega la dirigente Laura Zurli -. Siamo convinti che la sensibilità su temi dell’ambiente e della biodiversità vada stimolata a partire dalla conoscenza del territorio in cui viviamo per acquisire strumenti operativi per la transizione ecologica e lo sviluppo sostenibile”.