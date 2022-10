Caltanissetta. Il 18 ottobre c’è la 2^ Giornata nissena sulla conoscenza dello scompenso cardiaco

CALTANISSETTA. Si svolgerà il 18 ottobre a Caltanissetta la seconda giornata nissena sulla conoscenza dello scompenso cardiaco. Il tour dell’Associazione Italiana Scompensati Cardiaci è già partito lo scorso 29 settembre e toccherà 24 città e rientrare nella Capitale il 20 ottobre.

Il camper che a bordo avrà medici e infermieri attraverserà l’Italia per dare informazioni sullo scompenso cardiaco, sulla prevenzione primaria e le opzioni terapeutiche, effettuare test preliminari e ricevere una visita gratuita con la valutazione di alcuni semplici parametri biochimici che individuano eventuali fattori di rischio.

Secondo i dati più recenti, 14 milioni di persone in Europa e più di 1 milione in Italia convivono oggi con lo scompenso cardiaco, patologia che registra ogni anno nuovi casi – indicativamente 20 ogni 1000 individui tra 65 e 69 anni – che aumentano ampiamente nella popolazione over-85. Lo scompenso cardiaco rappresenta la causa più comune di ricovero tra gli ultra 65enni e rappresenterà la terza causa di decessi in tutto il mondo.

Il Dott. Luigi Scarnato, presidente di CUORE CHIARO ONLUS e cardiologo responsabile per le tappe di Caltanissetta 2021/2022 ha rilevato: “l’edizione dello scorso anno ha riscosso molto successo ed ha visto decine di persone avvicinarsi al camper assetate di informazioni su come proteggere il proprio cuore e su come evitare l’evoluzione verso lo scompenso cardiaco partendo anche “semplicemente” da uno stato di ipertensione arteriosa lieve rendendo disponibile lo staff del punto AISC a colloqui, visite e materiale informativo. Lo scompenso cardiaco è una delle poche malattie che può essere sconfitta semplicemente lavorando tutti sulla prevenzione . “

Per questo, AISC – Associazione Italiana Scompensati Cardiaci, con il supporto incondizionato di Novartis, ha fortemente voluto questa nuova edizione del tour nazionale. La tappa nissena è prevista per il giorno 18 ottobre 2022 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 presso Piazza Falcone Borsellino organizzata e gestita dal Dott Luigi Scarnato, cardiologo libero professionista e presidente di CUORE CHIARO ONLUS, che si avvarrà della collaborazione del cardiologo Dott Salvatore Virzi’ e delle assistenti Daniela Marotta e Roberta Cammarata.

Come detto ci si avvarrà dell’ausilio di un camper attrezzato ad ambulatorio e con a bordo materiale informativo da distribuire agli interessati, parcheggiato in Piazza Falcone Borsellino dalle ore 9 alle ore 13, dove sarà possibile visitare gli utenti, accolti tramite un apposito desk esterno coperto e sottoposti a test preliminari ai fini della diagnosi dello scompenso cardiaco con breve anamnesi, misurazione dei parametri vitali e, se ritenuto necessario, visita medica con ecg e un test ematologico rapido per il rilievo di assetto lidico e glicemico. Il tutto a titolo gratuito tramite servizio volontario del sottoscritto e del suo team

cardiologico-infermieristico. La selezione dei pazienti, che si ricorda devono avere elementi di rischio per accedere allo screening (obesità, diabete, ipertensione arteriosa, precedenti eventi cardiaci) avverrà tramite l’aiuto dei medici di famiglia che effettueranno la selezione avviando allo screening con l’ora esatta di appuntamento.

L’evento nisseno è organizzato da CUORE CHIARO ONLUS Cardiosimpatici di Caltanissetta, con il patrocinio dell Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Caltanissetta. Gli organizzatori hanno ringraziato il Comune e la Polizia Municipale di Caltanissetta per la disponibilità a promuovere l’iniziativa e la Casa di Cura Regina Pacis di San Cataldo per la collaborazione.