Caltanissetta, associazione Iside: corso di arabo

L’Associazione di Promozione Sociale “Iside” ripropone per il quinto anno consecutivo il corso di arabo tenuto dalla prof.ssa Ilaria Longombardo.

Il corso, che si svolgerà in 30 ore, è destinato a tutti i cittadini che intendono acquisire le basi della lingua araba e alcune nozioni di tale cultura. Possono anche partecipare tutti gli operatori che lavorano con arabofoni e i migranti di seconda generazione.

È previsto un contributo di iscrizione di 50 €.

Le iscrizioni sono aperte fino al 10 novembre 2022. Il primo giorno di corso previsto è il 17 novembre dalle ore 18.00 alle 20.00 presso la nostra sede della “Casa delle Culture e del Volontariato” via Xiboli 310 Caltanissetta.

Per info contattare i numeri 340 2618965, 320 0214136, via mail: associazioneiside2017@gmail.com, sui nostri social network tramite Facebook “ISIDE Associazione di Promozione Sociale” e Instagram “associazioneiside2017”.