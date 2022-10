Caltanissetta, Anps “Zucchetto” dona buoni pasto all’associazione Sant’Agata

Essere al servizio della collettività, percepire il senso del dovere e metterlo in pratica con generosità e altruismo senza attendere che venga impartito un “comando dall’alto”.

Questo è quello che hanno dimostrato questa mattina i volontari dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato “Calogero Zucchetto” di Caltanissetta.

Una rappresentanza, composta da Vito Narbonese, Giuseppe Middione e Francesco Capizzi, ha incontrato i volontari dell’associazione Sant’Agata di Caltanissetta per portare loro una donazione a nome di tutta l’ANPS locale.

L’associazione della Polizia di Stato, anche a Caltanissetta, presta un servizio di volontariato civico contribuendo al sistema della Protezione Civile Nazionale. Talvolta, per il servizio reso, i suoi membri ricevono dei contributi sotto forma di buoni pasto da poter spendere in attività commerciali del territorio.

“In accordo con tutta l’associazione – hanno commentato i referenti – abbiamo deciso di devolvere questi voucher all’associazione Sant’Agata, realtà che si occupa di bambini che vivono in ambienti disagiati”.

Il supporto al bambino che vive in un contesto fragile – dall’aspetto economico, sociale e culturale – è fondamentale soprattutto perché l’individuo di età compresa tra zero e dieci anni, si trova in una fase critica per il suo sviluppo cognitivo e individuale. Bisogna nutrirlo, vestirlo, aiutarlo nella cura della sua igiene personale e nel possesso di tutto il materiale indispensabile per poter seguire le attività scolastiche. Tutti presupposti di base che ciascun bambino dovrebbe possedere e non importa in quale angolo del mondo viva o quali siano le possibilità economiche e logistiche dei suoi genitori o tutori.

“Ringrazio Dio ogni giorno perché ha messo al fianco di questi bambini tante persone che li amano e li aiutano – ha commentato padre Sergio Kalizak, parroco di Sant’Agata e presidente dell’omonima associazione sin dalla sua fondazione -. Tutti sono indispensabili in questo percorso. Mi rivolgo ai volontari, che donano il loro tempo, le loro energie e, soprattutto il loro amore e i loro sorrisi a quei bimbi che, da ultimi, si trovano proprio come Gesù Cristo ignorati e allontanati da tante persone. Piccoli uomini e donne che, proprio come tutti i figli di Dio, meritano un posto in prima fila. L’iimpegno gratuito e altruistico dei volontari, però, ha bisogno del supporto dei benefattori che donano alimenti, indumenti, scarpe e oggettistica. Accogliamo con gioia e gratitudine tutto ciò che possa essere necessario per un bambino” ha concluso il Parroco invitando tutti coloro che lo desiderano a diventare parte integrante di questa rete solidale con qualsiasi tipo di risorsa a loro disposizione.

L’associazione Sant’Agata si trova in via Re d’Italia a Caltanissetta, nei locali adiacenti l’omonima chiesa ed è aperta il lunedì e il mercoledì dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30