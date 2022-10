Brilla Riolo anche nell’ultima del Tricolore Auto Storiche

Totò Riolo su Lucchini Alfa Romeo Sport Nazionale ha brillato anche alla 5^ Coppa Faro, la gara pesarese ultimo appuntamento di Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche, vincendo nuovamente la categoria che ha dominato per l’intera stagione, dedicata alle biposto con motore di serie, con il secondo tempo in ordine generale ed anche di 4° Raggruppamento.

L’alfiere CST Sport/Targa Racing Club, che ha vinto la Coppa Tricolore con anticipo in casa ad Erice, si è posto ancora come riferimento al centro della scena nazionale, sebbene alla sua prima volta alla gara che si corre a Pesaro con un tracciato molto bello ed affacciato sul Mare Adriatico.

Riolo ha subito preso gli opportuni riferimenti in prova per rendere la Lucchini curata dalla milanese KAA Racing, il più efficace possibile e favorire l’ottimo lavoro degli pneumatici Pirelli, garanzia di ottime prestazioni per l’intera stagione. In gara il pilota ha lanciato un deciso attacco che la ho visto chiudere al 2° posto, sia in ordine generale, sia di 4° Raggruppamento, perfettamente coadiuvato dalla biposto da 3000 cc..

-“E’ stata una stagione straordinaria dove insieme a KAA Racing abbiamo colto risultati prestigiosi che hanno ripagato gli sforzi del team milanese capitanato da Alessandro Trentini ed anche le pianificazioni sviluppate da CST Sport e Targa Racing Club – ha spiegato un gratificato Riolo – adesso lavoriamo alla prossima stagione dove miriamo ad annunciare al più presto la nostra presenza con una vettura di classe regina per ambire al tricolore. I nostri partner hanno confermato piena fiducia nei concreti progetti di successo”-.

E’ stato un proficuo fine settimana marchigiano per tutto il team, infatti, Alessandro Trentini ha vinto il 3° Raggruppamento al volante della Porsche 911T. Il sodalizio tra CST Sport/Targa Racing Club e KAA Racing, fatto di agonismo ma anche di iniziative rivolte alla sicurezza ed all’aumento della competitività, continua a conquistare successi.

Calendario Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche: 25-27/3 56^ Coppa della Consuma (FI); 30/4-1/5, 14° Trofeo Storico Scarfiotti Storico Sarnano – Sassotetto (MC); 25^ Lago Montefiascone (VT); 17-19/6, 34^ Bologna Raticosa (BO); 8-10/7, 40^ Cesana – Sestriere (TO); 29-31/7 Guarcino – Campotenese (FR); 8-11/9, 7^ Salita Storica Monte Erice (TP); 23-25/9 67^ Coppa Nissena (CL); 7-9/10, 5^ Coppa Faro (PU).