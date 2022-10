Affitti, forbice ampia tra le città italiane: a Caltanissetta casa a 218 euro, a Roma sale a 1.415

In Italia il 20,5% delle famiglie (5,2 milioni) vive in affitto. Sono quelle di piu’ “recente costituzione” che hanno una casa in affitto (il 47,8% del totale), ed il 39,9% delle giovani coppie senza figli.

Il costo medio di un canone in affitto a livello nazionale e’ di 538 euro mensili (6.450 euro annui), che incidono per il 19,9% sul budget familiare.

A calcolarlo e’ la Uil – Servizio Lavoro, Coesione e Territorio – che ha sviluppato i costi medi per un appartamento di 100 mq, accatastato come abitazione civile (A/2), ed economica (A/3), ubicato in zona semi centrale delle Citta’ capoluogo di provincia, elaborando i valori medi delle locazioni dell’Agenzia delle Entrate.

L’incidenza del costo del canone di affitto e’ stata calcolata sul budget familiare del rapporto della Banca d’Italia (indagine sui bilanci delle famiglie). I canoni di locazione variano da citta’ a citta’ e per ubicazione geografica: si parte dai 1.415 euro mensili di Roma ai 218 euro di Caltanissetta.

Nel dettaglio, a Roma il canone di affitto incide per il 52,4% sul budget familiare; a Milano per il 50,3% (1.358 euro mensili); a Bologna per il 34,3% (925 euro mensili); a Firenze per il 33,7% (910 euro mensili); a Como per il 31% (838 euro mensili).