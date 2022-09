Visita in Questura di quattro magistrati provenienti da diversi Paesi europei, che stanno partecipando al programma di scambi brevi nel distretto della Corte d’Appello di Caltanissetta

CALTANISSETTA. Quattro magistrati stranieri, provenienti da diversi Paesi europei, che stanno partecipando al programma di scambi brevi nel distretto della Corte d’Appello di Caltanissetta nell’ambito dell’EJTN exchange programme, stamattina hanno fatto visita in Questura. Ad accompagnare i predetti magistrati il dr Simone Petralia, tutor della locale struttura territoriale di formazione della Scuola Superiore della Magistratura.

Gli ospiti, dopo aver incontrato il Questore Emanuele Ricifari e il Capo di Gabinetto Francesco Bandiera, nella sala Emanuela Loi, hanno assistito ad una serie di presentazioni tenute da funzionari della Polizia di Stato concernenti attività pratiche di polizia giudiziaria, controllo del territorio e polizia scientifica. Dopo la visita in Questura i magistrati si sono spostati al Centro per stranieri di Pian del Lago.

L’obiettivo di questi programmi di scambio europei è quello di far conoscere ai magistrati il funzionamento del sistema giustizia nel complesso nei diversi Paesi europei. L’incontro in Questura è stata un’occasione utile per un confronto tra esperienze di lavoro e i diversi sistemi concernenti la polizia giudiziaria.

I quattro magistrati sono: Tsvetelina Mihaylova, del Tribunale penale di Sofia in Bulgaria, Zuzana Sincakova, del Tribunale civile di Kosice in Slovacchia, Vladimir Berezovskij del Tribunale penale di Vilnius in Lituania e Fred Fisker del Tribunale civile della contea di Harjiu in Estonia.