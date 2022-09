Tragico impatto tra auto e moto: centauro cinquantenne perde la vita

Un centauro di 50 anni ha perso la vita in un incidente stradale in via Carlo Forlanini, nei pressi di corso Tukory a Palermo. La moto condotta dal motociclista s’è scontrata con un’auto. Ad avere la peggio nel violentissimo impatto è stato proprio il motociclista.

Sul posto è subito giunta l’ambulanza del 118 e l’uomo è stato trasportato al Policlinico dove, tuttavia, non ce l’ha fatta. In attesa che la dinamica del sinistro venga ricostruita, sono stati sequestrati i due mezzi coinvolti nel sinistro. Sull’accaduto indaga la polizia locale.