Tragedia a Enna: psicoterapeuta precipita in un dirupo e muore

Graziella Santoro, giovane e brillante psicoterapeuta, docente della Scuola Aleteia di Enna, è venuta tragicamente a mancare nelle scorse ore. A dare la terribile notizia il direttore della scuola Tullio Scrimali: “Comunico, con immenso dolore, una terribile notizia: Graziella Santoro non è più con noi. E’ morta per un tragico e fatale incidente, precipitando in un dirupo delle pendici di Enna vicino la Porta di Ianniscuro, mentre prendeva il fresco della notte (stanotte) con Colleghi di Aleteia.

Questa separazione, così prematura e inaspettata, (per me la morte ricade nella fattispecie dell’attaccamento) ci sconvolge e ci fa interrogare, sgomenti e perplessi, sul senso della vita e della morte. Ognuno dovrà trovare la propria personale risposta, nel suo cuore e nella sua mente! Graziella, però, vivrà in Aleteia per sempre perché le dedicheremo una classe a ricordo imperituro della sua meravigliosa presenza, come Allieva e come Docente. Ciao, Graziella”.

In segno di lutto tutte le attività delle Scuole Aleteia, Specializzazione e Musica Ribelle sono immediatamente sospese per questo weekend. (Enna Live)