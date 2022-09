Sommatino. Gran successo per la quarta edizione del “Chess Summer”

SOMMATINO. L’Estate Sommatinese sei Tu si è conclusa con la quarta edizione del Chess Summer , torneo estivo di scacchi organizzato dall’ A.C.S.D. Leonardo in piazza presso lo Sport Bar Belfiore Sommatino. Presenti alla manifestazione giovanissimi atleti di Sommatino, Delia, Canicattí e Agrigento, con l’atleta Giuseppe La Monica (Club Leonardo) vincitore dell’open C e secondo classificato al Festival Città di Agrigento, Luca Baglio, atleta dell’A.C.S.D. Alfiere di Caltanissetta, e Carlino Filippo, graditissimo ritorno.

Sono saliti sul podio Luca Baglio di Caltanissetta, Filippo Carlino di Sommatino e Pietro Frangiamore di Canicattì che per due anni ha mantenuto il titolo di campione Summer Chess per la categoria giovanissimi. Premio Femminile per Giorgia Belli (Sommatino).