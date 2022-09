Sicilia: FIP ha pubblicato i calendari definitivi del girone unico di Serie C Gold

Il Comitato Regionale FIP Sicilia ha pubblicato i calendari definitivi del girone unico di Serie C Gold, che coinvolge 13 squadre siciliane e calabresi. La seconda edizione del campionato diSerieC Gold inizierà sabato 8 ottobre; la stagione regolare si concluderà il 2 aprile, decretando due promosse nell’Interregionale. Dopo la pausa pasquale, dal 16 aprile, via ai play-off che coinvolgeranno dalla terza alla decima classificata e che porteranno ad altre due promozioni. Sono previsti due turni infrasettimanali (il 7-8 dicembre e il 4-5 gennaio) e il campionato si fermerà nei fine settimana del 25 dicembre e del 1º gennaio.

Questa la prima giornata: sabato 8 ottobre alle 18.30 Castanea Messina-Svincolati Milazzo, Sport Club Gravina-Mastria Catanzaro, alle 19 Vis Reggio Calabria-Alfa Catania, Fortitudo Messina-Dierre Reggio Calabria, domenica alle 18 Basket School Gela-Cus Catania, Basket School Messina-Orsa Barcellona, riposa Siaz Piazza Armerina. Qui il calendario completo, CU n. 21 del 31 agosto 2022.

«I calendari sono già online – afferma la presidente FIP Sicilia, Cristina Correnti –, ma ancora ci sarà qualche giorno di tempo per gli ultimi spostamenti. La stagione 2022-’23 partirà nei tempi giusti, con tutti i campionati senior e poi con le giovanili, non appena scadranno i termini per le iscrizioni. Sarà un rientro alla normalità più celere rispetto alle due stagioni della pandemia».