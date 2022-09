Sicilia, Coldiretti incontra i candidati alla presidenza della Regione: sul tavolo programmi e priorità

Domani dalle 9 a Palermo, nella multisala Politeama in via Emerico Amari, i dirigenti Coldiretti di tutta la Sicilia incontreranno i candidati alla presidenza della Regione.

I lavori, coordinati dal presidente Francesco Ferreri e dal direttore Prisco Lucio Sorbo, inizieranno con Renato Schifani e proseguiranno con Nuccio Di Paola. Dopo dell’intervento del 5 stelle sara’ la volta di Gaetano Armao al quale seguiranno Eliana Esposito e Cateno de Luca.

La giornata finira’ con Caterina Chinnici. Ai candidati saranno indicate le 5 priorita’ della Coldiretti per la Sicilia in un’ottica europea e nazionale.