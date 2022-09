Santa Caterina. Ufficio postale chiuso fino al 15 dicembre. Operativo ufficio postale mobile per assicurare i servizi essenziali

SANTA CATERINA. Il Comune di Santa Caterina informa i cittadini che il locale Ufficio Postale sito in via Michele Capra 7, resterà chiuso al pubblico fino al 15 dicembre 2022. Le attività verranno effettuate in un ufficio postale mobile sito nello spazio antistante l’ufficio postale stesso e sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle ore 13,35, sabato dalle ore 8,20 alle ore 12,35, dove la clientela potrà usufruire di tutti i servizi essenziali.

Non sarà attivo il servizio di prelievo postamat per sospensione del servizio ATM l. Il motivo della chiusura dell’ufficio postale è dovuto dalla necessità di eseguire dei lavori di bonifica della struttura dall’amianto, dalla necessità di ristrutturare e rifunzionalizzare gli spazi adeguandoli anche alle esigenze dei cittadini disabili. L’amministrazione ha preso subito contatto con i responsabili locali e regionali di poste italiane per cercare di ridurre per quanto possibile i disagi dei cittadini/utenti.