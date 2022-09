San Cataldo. Il ringraziamento dell’ex sindaco Giampiero Modaffari agli elettori: “Per l’ennesima volta risulto il candidato più votato in assoluto e la nostra lista De Luca è la prima in Città”

SAN CATALDO. Un sentito grazie a tutti coloro che hanno sostenuto il progetto “DE LUCA-SINDACO DI SICILIA”. E’ quello che ha inteso porgere l’ex sindaco Giampiero Modaffari candidato alle elezioni regionali e alle politiche con la lista del Movimento facente capo a Cateno De Luca.

Modaffari, analizzando il voto di San Cataldo, ha rilevato: “Per l’ennesima volta risulto il candidato più votato in assoluto e la nostra lista è la prima in Città. Nonostante il brillante risultato non riuscirò a rappresentare la Città ed il nostro territorio provinciale alla Assemblea Regionale. Sono profondamente dispiaciuto per chi ci ha creduto e per chi mi ha sostenuto. Adesso inizia una pausa di riflessione che certamente guiderà il mio futuro”.