San Cataldo. Gran successo per il maestro Raimondo Capizzi, la corale “Renzo Chinnici” e il “Joy’s Chorus” al santuario della Madonna di Milicia

SAN CATALDO. Presso il Santuario della Madonna della Milicia in provincia di Palermo il connubio nato dalla magia della musica ha fatto sì che due cori di stili opposti, abbiano condiviso un’esperienza importante insieme.

A guidare i due cori è il giovane maestro Sancataldese Raimondo Capizzi ben conosciuto anche come direttore della Giovane Orchestra Sicula. I cori in questione sono la storica corale cittadina “Renzo Chinnici” di San Cataldo e il decennale coro gospel di Caltanissetta “Joy’s Chorus” i quali, insieme, hanno animato la messa in diretta su Tv2000 (canale 28).

Così il direttore Capizzi: “Questo è l’esempio di vivere la musica insieme. La musica è inclusione, accoglienza e condivisione. Tutti devono avere la possibilità di vivere la musica come esperienza, come socialità e come spirito. La mia idea è questa: inclusione.” La corale ha ricevuto inoltre numerosi complimenti.