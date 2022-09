San Cataldo. Attivo il servizio di conferimento rifiuti igienici assorbenti

SAN CATALDO. L’amministrazione comunale, tramite avviso pubblico, ha reso noto che è già attivo il servizio di conferimento dei rifiuti igienici assorbenti (pannolini, pannoloni e assorbenti) presso il Centro Comunale di Raccolta (CCR), il lunedì, mercoledì e venerdì.

Per migliorare la qualità della raccolta differenziata del nostro Comune, è stato anche ricordato ai cittadini Sancataldesi che tali rifiuti igienici assorbenti vanno conferiti come rifiuto indifferenziato in sacchetti separati. “Fare una corretta raccolta differenziata è importante ai fini della salvaguardia dell’ambiente che ci circonda, oltre che della nostra stessa salute e della tutela del nostro territorio – hanno sottolineato il sindaco Gioacchino Comparato e l’assessore Michele Giarratano – È sempre bene, pertanto, consultare le regole e le indicazioni fornite dagli uffici del Comune, in modo da essere sicuri di smaltire correttamente qualsiasi tipo di rifiuto”.