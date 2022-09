Regno Unito: chiusa la camera ardente della regina Elisabetta, alle 12 i funerali

E’ stata chiusa questa mattina la camera ardente della regina Elisabetta esposta da giorni a Westminster Hall a Londra. Oggi la nazione, la famiglia reale e il mondo porgeranno il loro ultimo addio alla regina , la sovrana che ha regnato piu’ longeva della storia del Regno Unito. Sono oltre 2 milioni le persone attese a Londra per assistere ai funerali di Stato, che iniziano alle 11 ora locali (le 12 in Italia).

La permanenza della salma della regina a Westminster Hall e’ terminata alle 6:30 (7:30 in Italia) dopo 85 ore e mezza. La coda, dove poco giorni dopo le migliaia di persone hanno aspettato per omaggio per rendere alla sua bara, e’ stata dichiarata chiusa dopo le 22:30 (23:30 italiane) di ieri sera. Al servizio funebre di oggi parteciperanno piu’ di 100 reali stranieri, capi di Stato e primi ministeri.