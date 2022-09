“Perfetti”… sudditi.

Regno Unito- Tutti abbiamo visto il commosso omaggio dei sudditi alla regina Elisabetta. L’evento è stato epocale, ma qualcuno si spinto un “po’ oltre”: ha chiesto al proprio figlio di rimandare il matrimonio per rispetto della regina. Gli sposi non hanno acconsentito a tale richiesta ed il matrimonio è stato celebrato regolarmente. Si è verificato solo “un piccolo imprevisto”, la mamma e la maggior parte dei parenti dello sposo si sono presentati alle nozze vestiti a lutto, rischiando che il matrimonio si trasformasse in una veglia funebre. “Anche se a livello umano siamo dispiaciuti per la regina Elisabetta – ha spiegato la sposina – né io né mio marito siamo monarchici e non volevamo che la notizia della sua morte oscurasse il nostro matrimonio”.

La sposina ha ricevuto la solidarietà di molte persone che le hanno ricordato che anche la regina, si sarebbe vergognata del comportamento della suocera. (Lello Lombardo).