Palermo, Lagalla presenta gli assessori in consiglio comunale

PALERMO (ITALPRESS) – Tre mesi fa l’insediamento a Palazzo delle Aquile, due mesi fa la scelta della giunta, oggi la presentazione dei singoli assessori dinanzi al Consiglio comunale. Una seduta lampo quella tenuta in Sala delle Lapidi, con il sindaco Roberto Lagalla che ha spiegato una a una le deleghe di donne e uomini scelti per affiancarlo nei prossimi cinque anni, specificando che i compiti di ciascuno sono stati selezionati in base all’area tematica.

Undici in tutto i componenti della giunta, con Lagalla che terrà per sè la delega alla Pianificazione strategica e alla gestione del piano di riequilibrio. La prima a essere presentata, alla sinistra del primo cittadino, è la vicesindaca Carolina Varchi, alla quale è stato assegnato l’assessorato alla Legalità e al Bilancio. A seguire Giampiero Cannella con delega alle Politiche culturali, Maurizio Carta per la Rigenerazione urbana e le Infrastrutture, Carlo Falzone per il Decentramento amministrativo e i Rapporti con le circoscrizioni, Sabrina Figuccia per Sport, Turismo e Politiche giovanili, Giuliano Forzinetti per le Attività produttive ed economiche, Andrea Mineo per le Politiche ambientali e la Transizione ecologica, Totò Orlando per i Lavori pubblici e l’Edilizia privata e sociale, Rosi Pennino per i Servizi sociali e sociosanitari, Aristide Tamajo per l’Istruzione e la Manutenzione scolastica e Antonella Tirrito per Sicurezza, Protezione civile e Politiche abitative.

“Auspico un confronto sereno e pacato tra giunta e Consiglio, che porti a un rapporto operoso per il bene dei palermitani. Ringrazio gli assessori per il lavoro che già in questi primi due mesi sono stati in grado di svolgere – afferma Lagalla, – Ogni obiettivo che ci porremo dovrà guardare all’interesse generale della città”. Il primo cittadino ha anche dato il suo placet alla richiesta dei capigruppo di calendarizzare per la prossima settimana la discussione in Consiglio sul piano di riequilibrio.

