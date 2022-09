Arrivano importanti aggiornamenti sul fronte della distribuzione idrica in alcuni Comuni della Provincia. In particolare Caltaqua ha reso noto che gli interventi di riparazione annunciati da Siciliacque all’acquedotto Madonie Est, previsti per oggi, sono stati rinviati a data da destinarsi.

Pertanto, la distribuzione nei comuni di Resuttano, Santa Caterina, Marianopoli e nelle zone esterne del comune di Caltanissetta (Xirbi e Borgo Petilia) avverrà regolarmente.