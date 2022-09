Nissa Rugby, primo Open Day: appuntamento, sabato 10 settembre. Il ds Andrea Lo Celso: “Vi aspettiamo numerosi; quest’anno compiamo 15 anni”

Incessante e proficua l’azione della DLF Nissa Rugby che ha iniziato la stagione con grande ritmo e passione. Tutto pronto per il primo Open Day stagionale: l’appuntamento è fissato per sabato 10 settembre, a Caltanissetta, in Piazza della Repubblica dalle ore 9,30 alle ore 12,30

L’obiettivo, oltre quello di far conoscere l’opera della società nissena (che quest’anno compie 15 anni) della palla ovale, è di “far avvicinare” i giovani e le loro famiglie al rugby ed ai nobili e formativi valori ad esso connessi.

Staff tecnico presente al gran completo ed in programma una serie di mini-giochi ed attività per iniziare a familiarizzare con la palla ovale.

Andrea Lo Celso, direttore sportivo, della DLF Nissa Rugby introduce questo primo appuntamento dedicato ai bambini ed ai giovani: “Una stagione importante, festeggiamo 15 anni di esistenza e proficua attività continuativa sia per le seniores, maschile e femminile, sia per i settori giovanili (juniores e mini-rugby). Siamo radicati in città ma lavoriamo senza sosta per far conoscere, con particolare riferimento ai bambini, il nostro sport: che sia chiaro anche gli adulti sono ben accetti al nostro open day. Tanti progetti scolastici e sociali in corso. Già avviata la nostra attività del mini rugby ed a brevissimo inizieranno gli allenamenti della prima squadra ma, il nostro staff non si ferma mai: dopo l’aggiudicazione del bilancio partecipato con un nostro progetto insieme al quartiere di San Luca, siamo al lavoro per due bandi nazionali per due progetti di grande respiro che ‘svolgeremo’ nel cuore della città; a breve vi racconteremo. Desideriamo contribuire a migliorare la nostra Caltanissetta, non solo sport ma anche tanta attenzione al territorio”.