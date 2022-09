Istat: a luglio disoccupazione cala al 7,9 per cento

A luglio, rispetto al mese precedente, il tasso di disoccupazione cala al 7,9 per cento (-0,1 punti) e sale al 24,0 per cento tra i giovani (+0,1 punti).

Lo rileva l’Istat. Aumenta il numero degli inattivi. Il calo del numero di persone in cerca di lavoro (-1,6 per cento, pari a -32 mila unita’ rispetto a giugno) si osserva per entrambi i sessi e principalmente tra i 35-49enni.

La crescita del numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (+0,4 per cento, pari a +54 mila unita’) coinvolge uomini e donne e le classi d’eta’ al di sotto dei 50 anni. Il tasso di inattivita’ sale al 34,4 per cento (+0,2 punti).