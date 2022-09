Elisabetta II: gli occhi del mondo puntati sulla cerimonia di addio alla sovrana

Gli occhi del mondo su lunedi’ quando all’Abbazia di Westminster oltre 2000 persone invitate si riuniranno per i funerali di Elisabetta II. Tra queste centinaia tra teste coronate e capi di Stato e governo. Il Paese si fermera’ per la festa nazionale, uffici e negozi saranno chiusi, e gli ospedali stanno gia’ rimandando gli appuntamenti di routine. Si calcola poi che milioni di persone si affolleranno lungo il Mall per assistere alla processione o guardare la cerimonia di commiato dagli schermi allestiti nei parchi. Ieri la veglia dei principi William e Harry, entrambi in uniforme, che hanno reso l’ultimo omaggio alla bara della loro nonna insieme agli altri sei nipoti. Le porte dell’Abbazia di Westminster si apriranno alle 8 (le 9 in Italia) quando cominceranno a prendere posto le 2mila persone invitate, tre ore prima dell’inizio delle esequie alle 11:00. La regina sara’ trasportata dal palazzo del Parlamento all’Abbazia sul carro armato che porto’ anche sua madre e suo padre ai funerali dalla Westminster Hall.

Si calcola che saranno diverse centinaia i capi di Stato e di governo, le teste coronate e le personalita’ che parteciperanno al piu’ grande funerale che il Paese abbia vissuto dalla morte del primo ministro Winston Churchill nel 1965. Tra questi il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il brasiliano Jair Bolsonaro, il francese Emmanuel Macron, il re di Spagna, Felipe VI, insieme a suo padre Juan Carlos I, ci saranno tutti i monarchi d’Europa, l’imperatore giapponese Naruhito con la moglie Masako, il primo ministro canadese Justin Trudeau e molti altri capi di Stato e di governo. Per l’Italia presente il presidente Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura.

Dopo la funzione religiosa, la bara di Elisabetta II percorrera’ le strade di Londra in un corteo funebre che si concludera’ al Wellington Arch, ad Hyde Park, da dove partira’ per Windsor. Di seguito la giornata ora per ora.

6:00-8:30: all’alba dell’ultimo giornata di lutto nazionale, le Guardie del Re terranno la loro veglia finale presso la bara di quercia della regina. La cappella si chiudera’ alle 8:30. – 9:00: Il Big Ben suonera’ i rintocchi in maniera nitida. Da questo momento in poi, il martello della campana sara’ coperto da uno spesso cuscinetto di pelle per attutire i suoi colpi per il resto della giornata, in segno di rispetto verso il defunto monarca. – 10:30: la bara della regina verra’ trasportata dal Parlamento all’Abbazia di Westminster, spostata su un carro militare trainato da giovani militari della Marina, invece dei cavalli. La processione, guidata da re Carlo, insieme ai membri della Famiglia reale, sara’ accompagnata da militari e sara’ simile a quella gia’ vista per il funerale della principessa Diana e del principe Filippo. La bara arrivera’ alle 10:52 all’Abbazia e sara’ trasportata all’interno. 11:00: nell’abbazia, ci saranno non meno di 2mila presenti. Non solo i membri della Famiglia reale, il premier Liz Truss insieme agli altri ex premier britannici, ma anche capi di Stato e di governo, tra i quali il capo dello Stato, Sergio Mattarella, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.