Elezioni, Sicilia. Schifani: “La mia giunta avrà figure politiche competenti”

“Giriamo la Sicilia l’aria della vittoria si tocca con mano: già si parla della nuova composizione della giunta.

Io sono ancora lontano da questi argomenti, li toccherò dal 26 in poi”. Lo ha detto a Catania il candidato del centrodestra alla Regione Siciliana Renato Schifani.

“Incontrerò – prosegue – tutti gli assessori uscenti per un confronto e per acquisire i dati delle criticità dei vari settori, dei problemi risolti e irrisolti, che verranno trasferiti alla nuova componente. Una componente dove sento di pensare a temi come l’ambiente, delicatissimo per il tema idrogeologico del territorio; il bilancio, delicatissimo per le nostre finanze; sanità, fondamentale per la salute dei cittadini.

Per cui, per dare risposte a chi le aspetta, troveremo nuove figure politiche con grandissime competenze”, conclude Schifani.