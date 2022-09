Elezioni, Renzi su TikTok: “voglio parlare e provocare i giovani”

“Su TikTok sono un pesce fuor d’acqua. Tuttavia, avendo argomenti veri, voglio parlare con i giovani. Voglio ascoltarli e provocarli”. Così Matteo Renzi, a Rtl 102.5

La questione dei politici che hanno iniziato a fare campagna elettorale è scoppiata già da qualche settimana e tra i nomi “illustri” c’è anche quello di Silvio Berlusconi.

Una scelta che, però, secondo gli influencer non funziona perché come sottolinea Elisa Esposito (nota come la creatrice del linguaggio “in corsivo”) i giovani cercano lì altri contenuti e ignoreranno i video realizzati a scopo politico e informativo.