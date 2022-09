Elezioni, Gela senza presidenti di seggio: riaperti i termini di disponibilità

Apoco più di due giorni dalle elezioni nazionali e regionali, il Comune di Gela è alla ricerca di presidenti di seggio.

“Considerata la necessità di reperire un adeguato numero di presidenti di seggio in sostituzione di quelli rinunciatari nominati dalla Corte d’appello per le elezioni previste il 25 Settembre 2022 – si legge in un comunicato – si rende noto che gli iscritti nelle liste elettorali di Gela, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, possono comunicare la propria disponibilità a sostituire i presidenti di seggio elettorale impossibilitati a svolgere l’incarico”.