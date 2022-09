Elezioni 2022. Roberto Scarpinato (M5S): “La mia candidatura col M5S per difendere la legalità e la Costituzione”

“Quando il presidente Conte mi ha proposto la candidatura ci ho pensato, ma ho accettato perché il M5S avrà anche fatto in passato scelte non condivisibili, ma un fatto è certo: ha sempre fatto politica alla luce del sole, è estraneo ai metodi della politica occulta, per questo è vissuto come una spina irritativa nel fianco dell’establishment del potere che non è riuscito a omologarlo e a integrarlo. Il fatto che al recente meeting di Comunione e Liberazione sono stati invitati tutti gli esponenti dei partiti politici tranne Conte, è la riprova dell’intolleranza trasversale, da destra a sinistra, nei confronti di questo Movimento e dimostra che siamo dalla parte giusta”.

Lo ha detto l’ex procuratore generale di Palermo, Roberto Scarpinato oggi a Palermo nel corso della presentazione dei candidati M5S del Palermitano alle prossime elezioni regionali e politiche, dove l’ex magistrato è capolista al Senato.

“Il primo a cui ho riferito della proposta di Conte – ha detto Scarpinato – è stato Nino Di Matteo che mi ha detto di accettare. Mi candido per continuare a fare da parlamentare quello che ho fatto da magistrato: difendere la Costituzione e la legalità. Con Conte ho rivendicato la mia indipendenza, mi riservo di esprimere eventuale dissenso ove fosse necessario”.

“Ho deciso di accettare la candidatura – ha continuato Scarpinato – perché il Movimento 5 stelle nel tempo ha progressivamente definito la propria identità, ancorandola fermamente ad alcuni assi portanti della Costituzione. la difesa della legalità, la questione sociale, la lotta contro le diseguaglianze, la tutela dei beni collettivi. E ancora, ho deciso di accettare perché molti segnali attestano che la nostra democrazia è in pericolo e in fase di regressione. Siamo dinanzi ad una sfida che chiama ciascun cittadino alle sue responsabilità, sta a ciascuno di noi scegliere. Vogliamo ancora una volta affidare le chiavi del nostro futuro alla vecchia politica, responsabile del fallimento storico in cui ci troviamo o volgiamo scegliere una nuova classe dirigente caratterizzata da onestà è competenza? Ogni cittadino è chiamato a schierarsi. Chi pensa di poter stare in casa e di stare a guardare per indifferenza o per disillusione deve sapere che rischia di andare a dormire da cittadino e svegliarsi da suddito”. Alla conferenza era presente, oltre alla gran parte dei candidati in lista, il candidato presidente alla Regione per il M5S, Nuccio Di Paola.

“La nostra asticella sulla legalità – ha detto Di Paola – è sempre stata alta, per cui per noi è un onore avere Roberto Scarpinato come capolista al Senato per la parte occidentale della Sicilia. E’ un segnale chiaro e forte, soprattutto in un momento in cui il Centrodestra candida come presidente della Regione un imputato al processo Montante”. “Se i siciliani ci daranno l’opportunità di governare la Regione – ha continuato Di Paola – chiedo al dottor Scarpinato fin da oggi l’impegno di stare accanto a noi. In Sicilia ci sarà tantissimo da fare se succederà quel che auspichiamo”.