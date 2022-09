Elezioni 2022. La direzione nazionale della DC precisa: “Nessuna intesa politica ed elettorale con Italia Viva di Renzi e Azione di Calenda”

In merito ad alcune notizie pubblicate su alcuni organi di stampa siciliani, la direzione nazionale della DC ha inteso precisare: “La Direzione nazionale della D.C., riunitasi per l’esame della situazione politica, ha confermato che, nonostante alcune convergenze programmatiche, nessuna intesa politica ed elettorale è stata stipulata con le formazioni “Italia Viva” di Renzi e tanto meno con “Azione” di Calenda.

La Direzione D.C., confermando la collocazione centrale del Partito nello scenario politico e la sua rigorosa adesione alla scelta euro atlantica, ritiene, a seguito della situazione determinatasi a livello nazionale, di affidare alle valutazioni e alle decisioni delle dirigenze regionali le scelte politiche ed elettorali relative ai territori di competenza.

In particolare, in Sicilia è pienamente legittima la scelta effettuata dal Commissario Regionale Totò Cuffaro di confermare la linea centrista alternativa alla sinistra radicaleggiante e in coerenza e continuità con le scelte effettuate nelle recenti elezioni amministrative”.